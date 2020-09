Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Vorfall auf Schulhof gesucht

Gotha (ots)

Gestern betraten zwei Unbekannte gegen 15.10 Uhr den Hof einer Schule in der Clara-Zetkin-Straße und begaben sich zu einem 13-Jährigen. Laut bisheriger Zeugenaussagen soll einer der Unbekannten den Jungen zu Boden gebracht und geschlagen haben. Er ließ sodann von dem 13-Jährigen ab und entfernte sich mit dem begleitenden Kind vom Schulhof. Die Unbekannten stiegen in einen BMW, vermutlich 5er Reihe, und fuhren in unbekannte Richtung. Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und Abläufen der Tat aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Hinweise, die den Tatablauf oder die Identität der Unbekannten näher beschreiben können, werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0204911/2020 entgegengenommen. (ah)

