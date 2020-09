Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Einbruch in eine Scheune

Alkersleben (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Dienstag, gegen 14.00 Uhr, und gestern, gegen 08.30 Uhr, in eine Scheune an der L1060 zwischen Alkersleben und Wülfershausen eingebrochen. Die Täter gelangten auf das Gelände und machten sich gewaltsam an einer Fachwerkwand des Gebäudes zu schaffen, um in das Innere zu gelangen. Außerdem wurde eine Scheibe eines dort abgestellten Pkw eingeschlagen. Ob die Täter etwas erbeuteten, ist noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0204664/2020) zu melden. (fr)

