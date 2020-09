Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, gegen 22.30 Uhr, bis gestern, gegen 06.00 Uhr, sind Unbekannte in eine Gaststätte am Nordplatz eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Lokal, brachen Geldspielautomaten auf und nahmen Bargeld an sich. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0204314/2020) zu melden. (fr)

