Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Unfallgeschehen gesucht

Gotha (ots)

Gestern Vormittag hat sich ein 83-jähriger Fußgänger in der Oststraße schwere Verletzungen zugezogen. Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand wollte eine Hyundai-Fahrerin gegen 11.15 Uhr vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes nach links in die Oststraße in Richtung Seebergstraße einfahren. Der an der Einfahrt befindliche 83-Jährige stürzte aus bisher ungeklärten Gründen unmittelbar im Bereich des Pkw und verletzte sich schwer. Ob es zu einem Zusammenstoß zwischen der 37-jährigen Fahrerin kam, ist momentan Gegenstand der Unfallermittlungen. Hierzu sucht die Polizei Gotha Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Hergang machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0204243/2020 entgegengenommen. (ah)

