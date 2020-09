Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall auf Grund gesundheitlicher Probleme

Eisenach (ots)

Gestern Abend wurde ein 76 Jahre alter Mann nach einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Hedwigstraße/Augustastraße zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann war gegen 18.40 Uhr mit seinem Mercedes auf der Hedwigstraße unterwegs und bog nach links in die Augustastraße ab. Beim Abbiegevorgang kam er offenbar auf Grund gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Ford. Der 76-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, an den Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden. (fr)

