Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 16-jähriger Radfahrer gestürzt

Ilmenau (ots)

Gestern Nachmittag hat sich ein 16 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Unfall auf der Sertürnerstraße leichte Verletzungen zugezogen. Der 16-Jährige war gegen 15.00 Uhr auf der Sertürnerstraße in stadteinwärtiger Richtung unterwegs, als offenbar sein am Fahrradlenker hängender Regenschirm in das Vorderrad geriet. Der Jugendliche stürzte daraufhin. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde medizinisch versorgt. (fr)

