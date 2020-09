Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Stützerbach (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 12.50 Uhr, stellte ein 21-jähriger Paketbote sein Lieferfahrzeug in der Schleusinger Straße am rechten Straßenrand ab, um Pakete auszuliefern. Als der Herr zum Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen Unfallschaden am linken hinteren Rad feststellen. Der Sachschaden kann auf ca. 3.000 Euro beziffert werden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat, zum Tatfahrzeug oder zum Fahrzeugführer geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03677-601124 unter Angabe der Hinweisnummer 0203450/2020 zu melden. (db)

