Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit dem Moped - Fahrerin verletzt

Gotha (ots)

Gegen 19.30 Uhr kam es gestern in der Kindleber Straße zu einem Zusammenstoß zwischen PKW und Moped. Die 17-jährige Zweiradfahrerin und die 57-jährige Fahrerin eines Audi fuhren hintereinander in Richtung Friemar. Auf Höhe des Abzweigs Kindleben wollte die 17-Jährige wenden und bemerkte dabei den eingeleiteten Überholvorgang der PKW-Fahrerin nicht. Es kam zur Kollision, wobei sich die Moped-Fahrerin verletzte und ins Krankenhaus kam. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (db)

