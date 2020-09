Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall verursacht und anschließend geflüchtet - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Im Zeitraum vom letzten Dienstag, gegen 18.30 Uhr, bis letzten Mittwoch, gegen 13.15 Uhr, hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Geschwister-Scholl-Platz einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der Pkw des Geschädigten, ein schwarzer Mercedes CLA, war am Straßenrand geparkt. Der Unfallverursacher beschädigte den Mercedes an der linken Fahrzeugseite offenbar beim Vorbeifahren, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich mutmaßlich um ein rotes Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0198442/2020) zu melden. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell