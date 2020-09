Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in altem Fabrikgebäude - Zeugen gesucht

Ohrdruf (ots)

Heute Morgen wurde kurz vor 06.00 Uhr durch einen Zeugen ein Brand in einem alten Fabrikgebäude in der Bahnhofstraße gemeldet. Das Feuer brach im Erdgeschoss an altem Mobiliar aus. Der durch den Brand und das Löschwasser entstandene Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt, Personen wurden nicht verletzt. Eine Gefahr für ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude bestand zu keiner Zeit. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung nicht auszuschließen. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zur Aufklärung beitragen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 20340801 entgegengenommen. (ah)

