Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Moped-Fahrerin gestürzt

Gotha (ots)

Gestern Nachmittag hat sich eine 17 Jahre alte Moped-Fahrerin bei einem Unfall auf der Salzgitterstraße leichte Verletzungen zugezogen. Die 17-Jährige war gegen 16.00 Uhr mit ihrer Simson in stadtauswärtiger Richtung unterwegs, als sie in einer Linkskurve offenbar auf Grund der nassen Fahrbahn stürzte. Sie wurde medizinisch versorgt, am Moped entstand entsprechender Sachschaden. (fr)

