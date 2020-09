Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Eisenach (ots)

Gestern Nachmittag hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Kasseler Straße leichte Verletzungen erlitten. Der 51-Jährige war gegen 17.00 Uhr mit seiner Honda in Fahrtrichtung Ramsborn unterwegs. An der Einfahrt zur Straße Am Ramsberg wollte ein 56 Jahre alter Audi-Fahrer nach links einbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Offenbar erkannte der Motorradfahrer die Situation zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Der 51-Jährige erlitt leichte Verletzungen, sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (fr)

