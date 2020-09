Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unbekannter sprüht mit Reizstoff - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Ein Unbekannter betrat gestern Mittag einen Einkaufsmarkt in der Stadtilmer Straße und wurde vom Personal angesprochen, da dieser für diverse Diebstähle in der Vergangenheit in Betracht kommt. Beim Versuch die Identität festzustellen, entzog sich dieser durch Flucht. Auf dem Parkplatz sprühte der Unbekannte einem nacheilenden Mitarbeiter Reizstoff in die Augen. Der Mann konnte weiter zu Fuß flüchten. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 25 Jahre - 1,80 m groß - schlanke Statur - weiße Ohrtunnel am linken Ohr - Kapuzenpullover - graue Mütze - dunkelgraue Jeans - Sportschuhe - blauer Rucksack

Wer hat den Vorfall gegen 12.30 Uhr beobachtet und kann sachdienliche Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Unbekannten machen? Die Polizei Arnstadt-Ilmenau nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0202465/2020 entgegen. (ah)

