Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Einfamilienhaus glimpflich ausgegangen

Lauterbach (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Nachmittag kam es gegen 16.30 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße zu einem Brandfall. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand entstand in einem Wäschetrockner Feuer, das auf die Inneneinrichtung des Badezimmers übergriff. Durch schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Brands rechtzeitig verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Für die Zeit des Feuerwehreinsatzes und der Absicherung des Brandorts kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Hauptstraße wurde voll gesperrt. (ah)

