Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Dachdeckerbetrieb - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

In der Zeit vom 28.08.2020, 15.45 Uhr bis zum 31.08.2020, 06.05 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Gelände eines Dachdeckerbetriebs in der Auestraße. Der oder die Täter hebelten eine Werkhalle auf und entwendeten diverses Werkzeug in Höhe von etwa 8.000 Euro. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0201923/2020 entgegengenommen. (ah)

