Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Sportlerheim - Zeugen gesucht

Elxleben (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum von Samstag, gegen 14.45 Uhr, bis gestern, gegen 13.45 Uhr sind Unbekannte in ein Gebäude an der Ellebener Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt und entwendeten alkoholische Getränke, Lebensmittel und eine Geldkassette mit Bargeld. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Während des Einsatzes stellten Polizeibeamte einen Kleinbrand im Nahbereich fest. Offenbar sind hier Kleidungsstücke in Brand geraten. Ob ein Zusammenhang zum Einbruch besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0201570/2020) zu melden. (fr)

