Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 13-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Zimmernsupra (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Nachmittag hat ein Kind bei einem Unfall auf der L1044 schwere Verletzungen erlitten. Das 13 Jahre alte Mädchen war gegen 14.40 Uhr von Zimmernsupra kommend in Richtung Bienstädt mit seinem Fahrrad unterwegs, als es nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Fremdeinwirkung stürzte. In diesem Moment wurde die 13-Jährige von einem 61 Jahre alten Dacia-Fahrer überholt. Es kam zur Kollision, wodurch das Mädchen, das einen Fahrradhelm trug, schwer verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell