Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Einkaufsmarkt - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in einen Einkaufsmarkt in der Straße Mühltor ein. Der oder die Unbekannten entwendeten aus dem Markt Getränke im Wert von ca. 40 Euro. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können (Telefonnummer 03677-601124, Bezugsnummer 0201729/2020). (mwi)

