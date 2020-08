Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand eines Sperrmüllhaufens

Arnstadt, Friedrichstraße (Ilm-Kreis) (ots)

Zum Brand eines aus Pressholz- und Polstermöbeln bestehenden Sperrmüllhaufens kam es am Samstag, den 29.08.2020 gegen 15:40 Uhr in der Friedrichstraße in Arnstadt. Dieser Sperrmüllhaufen geriet auf bislang unbekannte Weise in Brand. Durch das Feuer wurden ein Teil der Außenfassade eines angrenzenden Wohnhauses sowie die in diesem Bereich befindlichen Keller- und Zimmerfenster und der Dachstuhl in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wurde mit circa 22000,-EUR angegeben. Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei Gotha.

(sg)

