Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hochwertiges E- Bike gestohlen

Arnstadt, Willibrordstraße (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, den 29.08.2020 zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr entwendeten Unbekannte in der Willibrordstraße in Arnstadt ein schwarzfarbenes E-Bike der Marke Specialized. Dieses stand vor einem Mehrfamilienhaus und war mittels Faltschloß gesichert. Das Bike vom Typ Levo hatte einen Zeitwert von circa 3999,-EUR. Zu vorgenannter Diebstahlshandlung nimmt die PI Arnstadt- Ilmenau unter Angabe des Aktenzeichens ST/0201123/2020 gern Hinweise zu Tätern bzw. möglichen Zeugen entgegen.

(sg)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell