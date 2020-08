Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogen unterwegs

Gotha (ots)

Am Freitagvormittag wurde in Goldbach bei Gotha ein 18jähriger Autofahrer kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der junge Mann unter Drogen steht, was ein Drogenschnelltest bestätigte. Der Fahrer aus dem Norden Gothas wurde zur Blutentnahme verbracht und die Weiterfahrt unterbunden.

Einem Autofahrer aus Saalfeld erging es ähnlich. Auch bei ihm stellten die Beamten am Freitag gegen 15:15 Uhr in der Ohrdrufer Straße von Gotha Drogeneinfluss fest. Zudem wurde festgestellt, dass der 32jährige nicht einmal im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Autoschlüssel wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut des Beifahrers übergeben, welcher nicht nur nicht unter Drogen stand, sondern auch einen Führerschein vorweisen konnte.(ri)

