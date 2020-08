Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Partyfrust

Eisenach-Kreisfreie Stadt (ots)

Am Samstagabend kamen ein paar Freunde in der Wohnung eines 29-Jährigen Eisenachers zusammen und konsumierten Alkohol. Zu vorgerückter Stunde, gegen 21.00 Uhr, gerieten einige Personen in Streit, was zum Rauswurf eines 23-Jährigen führte. Unter Alkoholeinfluß und mit ordentlich Frust beladen trat er beim Verlassen der Wohnung die Wohnungstür ein. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. (vt)

