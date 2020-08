LPI-GTH: Fahrer verletzt

Landespolizeiinspektion Gotha

Bereits Freitagvormittag ereignete sich in der Ruhlaer Straße von Waltershausen in Richtung Langenhain außerhalb der Ortslage ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 21jähriger ortsunkundiger Fahrer verlor auf Grund überhöhter Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Mercedes und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam neben der Straße zum Liegen. Der junge Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus verbracht. An dem abschleppreifen Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden.(ri)

