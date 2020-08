Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Hotel

Winterstein / Gotha (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Waldhotel Rennsteighof auf dem Areal Ruhlaer Skihütte, welches zu Winterstein gehörig ist, ein und machten sich im Bereich der Rezeption wie auch im Küchentrakt zu schaffen. Weiterhin brachen die unbekannten Täter einen Zigarettenautomaten auf. Insgesamt erbeuteten die Täter mehr als 6000 Euro und eine unbekannte Menge an Zigaretten. Hierzu hat die Kriminalpolizei Gotha die Ermittlungen bereits aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Gotha Zeugen, welche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, insbesondere sind Fahrzeugbewegungen in der Zeit am Freitag von 02:00 Uhr bis 05:00 Uhr interessant. Az.0200376/2020 (ri)

