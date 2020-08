Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Pkw

Creuzburg - Wartburgkreis (ots)

Am Samstagnachmittag im Zeitraum von ca. 13.30 Uhr bis 17.45 Uhr parkte ein 63-Jähriger seinen Land Rover im Bereich der Buswendeschleife am Ortseingang Creuzburg. In diesem Zeitraum wurde eine Scheibe des Autos durch bislang unbekannte Täter zerstört und persönliche Sachen des 63-Jährigen daraus entwendet. Sachdienliche Hinweise werden gerne unter der Telefonnummer 03691/2610 und Angabe der Bezugsnummer 0201233/2020 entgegengenommen. (vt)

