Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht aufgeklärt

Gotha (ots)

Aufmerksame Zeugen beobachteten am frühen Samstagmorgen in der Gleichenstraße eine Unfallflucht. Eine Sattelzugmaschine hatte bei der Vorbeifahrt seitlich eine Straßenlaterne touchiert und war anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Aufgrund von Zeugenangaben konnte der unfallverursachende Scania wenig später auf der Bundesstraße 247 in Fahrtrichtung Schwabhausen gestoppt werden. Am Steuer saß eine 32-jährige Frau aus Rumänien. Nach der Anzeigenaufnahme und Entrichtung einer Sicherheitsleistung für das anhängige Strafverfahren konnte die Fahrerin ihre Fahrt fortsetzen. An der Straßenlaterne entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. (ml)

