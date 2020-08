Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fehlgeschlagene Kommunikation

Wutha-Farnroda - Wartburgkreis (ots)

Am vergangenen Freitag gegen 22.00 Uhr kam es Am Rotberg zu einer unnötigen Auseinandersetzung. Ein 29-Jähriger Bewohner wollte in seinen Hauseingang gehen, er war mit mehreren Taschen beladen. Vor dem Hauseingang saßen drei weitere Männer im Alter von 17, 28 und 35 Jahren. Der Bewohner berührte mit seinen Taschen im Vorbeigehen den Kopf des auf den Treppen sitzenden 17-Jährigen. Hierauf entbrannte sofort ein hitziges Wortgefecht. Als alles Schreien nicht mehr half, erhielt der Bewohner vom 35-jährigen Mann eine Backpfeife. Es wurde eine entsprechende Anzeige gefertigt. (vt)

