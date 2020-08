Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung

Eisenach-Kreisfreie Stadt (ots)

Am vergangenen Freitag gegen 20.00 Uhr hielten sich mehrere Kinder und Erwachsene mit Migrationshintergrund vor den Häusern in der Eisenacher Stregdaer Allee auf. Zwischen zwei Kindern ( sechs und 13 Jahre )kam es zu einer Rangelei, in deren Folge ein sechsjähriger leicht verletzt wurde. Er brauchte jedoch keinen Arzt. Ein 18-Jähriger sah die Auseinandersetzung und versuchte zu schlichten. Jedoch geriet er selbst in ein Handgemenge mit dem 13-Jährigen. Dieser wurde hierbei ebenfalls leicht verletzt. Alle beteiligten Minderjährigen wurden nach Abschluß der polizeilichen Maßnahmen an ihre jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben.(vt)

