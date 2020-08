Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Martinroda Richtung Neusiß, L 3004 (ots)

Am Freitag, den 28.08.2020 gegen 21:40 Uhr befuhr eine 54- jährige Suzuki-Fahrerin die L 3004 aus Richtung Martinroda kommend in Richtung Neusiß. Auf Grund unsicherer Fahrweise der Fahrerin wurde diese einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Vorwert von 2,02 Promille an. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein der 54-jährigen sichergestellt. Die Weiterfahrt der 54-jährigen wurde unterbunden. Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gegen die 54-jährige Suzuki- Fahrerin erstattet.

(sg)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell