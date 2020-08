Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat in Hotel aufgebrochen - Zeugen gesucht

Winterstein (Landkreis Gotha) (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 27.08.2020, 23.30 Uhr, bis 28.08.2020, 04.30 Uhr, Zutritt zu einem Hotel in der Liebensteiner Straße. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde ein dort befindlicher Zigarettenautomat aufgebrochen. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und Zigaretten in bisher unbekannter Höhe. Auch Büroräumlichkeiten und der Barbereich wurden betreten und durchwühlt. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 20335163) entgegengenommen. (ah)

