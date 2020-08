Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 21-Jähriger bei Unfall verletzt

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Ruhlaer Straße heute Morgen, gegen 08.15 Uhr, hat ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer mittelschwere Verletzungen davon getragen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam er in Fahrtrichtung Langenhain in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei regenasser Fahrbahn nach links von der Straße ab. Der Mercedes überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Rettung und Bergung kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell