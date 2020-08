Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ist ein Unbekannter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Coburger Platz eingebrochen. Der Täter gelangte gegen 03.10 Uhr offenbar über das am Haus befindliche Baugerüst bis zur betroffenen Wohnung, machte sich dort an einem Fenster zu schaffen und gelangte ins Innere. Der 68 Jahre alte Wohnungsinhaber konnte den Unbekannten schließlich in die Flucht schlagen, gestohlen wurde nichts. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0199255/2020) zu melden. (fr)

