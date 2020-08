Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gegenstand in Richtung eines Passanten geworfen - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der vergangenen Nacht wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich im Bereich des Coburger Platzes ein Vorfall ereignet habe, bei dem Unbekannte einen bislang unbekannten Gegenstand in Richtung eines 18 Jahre alten Passanten (irakisch) geworfen haben sollen. Der 18-Jährige sei beim Spaziergang mit einem Hund gegen 00.00 Uhr von mehreren Personen mit afrikanischem Erscheinungsbild zunächst verfolgt worden. Schließlich soll ein Gegenstand in Richtung des jungen Mannes geworfen worden sein, getroffen wurde er nicht. Im Anschluss seien die Männer in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Ermittlungen zu den Abläufen und Hintergründen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0199896/2020) zu melden. (fr)

