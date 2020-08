Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 46-Jährige bei Wildunfall leicht verletzt

Ilmenau (ots)

Gestern Abend hat sich eine 46 Jahre alte VW-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Bücheloher Straße leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau war gegen 21.45 Uhr auf der L3051 in Richtung Robert-Bosch-Ring unterwegs, als vor ihr ein Reh die Straße überquerte. Es kam zur Kollision, in deren Folge die 46-Jährige leicht verletzt wurde. Das Reh verendete an der Unfallstelle. (fr)

