Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 00.15 Uhr, hat sich ein 54 Jahre alter Mann bei einem Unfall an seiner Arbeitsstelle in einem Technologieunternehmen im Gewerbegebiet schwer verletzt. Unfallursächlich war offenbar ein Bedienfehler an einer Arbeitsmaschine. Der Mann wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (fr)

