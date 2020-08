Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erneuter Einbruch in ein Gebäude am Parkweg - Zeugen gesucht

Elxleben (Ilm-Kreis) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem erneuten Einbruch in das Bürgerhaus in Elxleben. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mittwochabend, gegen 22.00 Uhr, und Donnerstagmorgen, gegen 07.00 Uhr, Zutritt zum Gebäude und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen in den Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Bereits am Mittwochnachmittag wurde in das Lokal am Parkweg eingebrochen und Lebensmittel, Desinfektionsutensilien und Dekorationsgegenstände entwendet. Zeugen, die im Zusammenhang mit den beiden Vorfällen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummern 0198864/2020, 0199820/2020) zu melden. (fr)

