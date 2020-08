Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Quad - Verursacher geflüchtet

Arnstadt (ots)

Ein junger Mann fuhr am Sonntagabend, den 23.08.2020, gegen 18:00 Uhr mit seinem Quad die Straße "An der Bachschleife" in Richtung Bierweg. Kurz hinter der dortigen Bushaltestelle stieß er mit seinem Quad offenbar gegen einen an der Straßenseite geparkten blauen Transporter. Das Quad fiel daraufhin auf die Seite. In der Folge kamen weitere Personen mit einem Fahrzeug mit Hänger dazu und holten das nicht mehr fahrbereite Quad ab, der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Transporter entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0195903/2020) zu melden. (fr)

