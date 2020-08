Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Einbruch

Gräfentonna (Landkreis Gotha) (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, gegen 18.45 Uhr, bis gestern, gegen 17.30 Uhr, sind Unbekannte in ein Gebäude am Sportplatz in Gräfentonna eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Objekt und nahmen nach derzeitigem Kenntnisstand zwei schwarze Laptops der Marken Acer und Medion, sowie zwei Musikboxen an sich. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0198757/2020) zu melden. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell