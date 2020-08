Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Elxleben (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Nachmittag sind Unbekannte in ein Lokal am Parkweg eingebrochen und haben Lebensmittel, Desinfektionsutensilien und Dekorationsgegenstände entwendet. Die Täter verschafften sich zwischen 12.30 Uhr und 15.15 Uhr gewaltsam Zutritt zum Objekt und nahmen die Beute an sich. Darüber hinaus wurden Türen im Gebäudeinneren beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0198864/2020) zu melden. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell