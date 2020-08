Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall - leichte Verletzungen erlitten

Arnstadt (ots)

In der vergangenen Nacht hat sich eine 31 Jahre alte Frau bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Rosenstraße/Wachsenburgallee leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau war gegen 00.00 Uhr mit ihrem Mazda auf der Rosenstraße in Richtung Gothaer Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich missachtete sie dann offenbar die Vorfahrt eines 55-jährigen BMW-Fahrers. Es kam zur Kollision, wodurch sich der BMW drehte und entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Die 31-Jährige wurde leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung voll gesperrt, es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell