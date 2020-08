Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugbrand - Zeugen gesucht

Elgersburg (Ilm-Kreis) (ots)

In der vergangenen Nacht ging ein in der Bergstraße abgestelltes Fahrzeug in Flammen auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat ein unbekannter Täter den Chrysler Dodge eines 54-Jährigen gegen 01.45 Uhr offenbar in Brand gesetzt. Das Fahrzeug geriet in Vollbrand, die Flammen griffen auch auf das nebenstehende Wohnhaus des Geschädigten über. Der 54-Jährige klagte in der Folge über Kurzatmigkeit, vermutlich jedoch nicht durch Rauchgase ausgelöst, und wurde medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Ermittlungen zu den Tatabläufen und Hintergründen dauern an. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0197822/2020) zu melden. (fr)

