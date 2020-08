Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hörselgau (Landkreis Gotha) (ots)

Eine 55 Jahre alte Radfahrerin wurde gestern Morgen bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Waltershäuser Straße/Wahlwinkler Straße schwer verletzt. Die Frau war gegen 07.30 Uhr auf der Waltershäuser Straße von Waltershausen kommend in Fahrtrichtung Falltorstraße unterwegs und folgte der abknickenden Vorfahrtsstraße. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 51-jährige Renault-Fahrerin die Wahlwinkler Straße, bog nach rechts in den Kreuzungsbereich ein und missachtete offenbar die Vorfahrt der Radfahrerin. Es kam zur Kollision, bei der die 55-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell