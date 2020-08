Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Eisenach (ots)

Gestern Morgen wurde ein 5 Jahre alter Junge bei einem Verkehrsunfall in der Straße Rennbahn leicht verletzt. Das Kind überquerte gegen 07.15 Uhr mit seinem Roller in Begleitung einer Frau bei grüner Lichtzeichenanlage die Fahrbahn in Richtung Goethestraße. Zu diesem Zeitpunkt übersah offenbar ein 55 Jahre alter Chevrolet-Fahrer, der in Richtung Clemensstraße unterwegs war, die für ihn geltende rote Ampel. Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Roller des Jungen, wodurch dieser stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der 5-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (fr)

