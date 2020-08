Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Am Montagmittag hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz an der Harjesstraße einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der graue Ford des Geschädigten war zwischen 11.30 Uhr und 12.15 Uhr auf dem Parkplatz des dortigen Möbelmarktes abgestellt, als der Unbekannte mit seinem Fahrzeug offenbar beim Ausparken gegen das Heck des Pkw stieß und sich anschließend entfernte. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen roten VW Golf handeln. Zeugen, insbesondere eine Frau mit Kind, die unmittelbar nach dem Unfall mit dem Geschädigten gesprochen hat, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0196308/2020) zu melden. (fr)

