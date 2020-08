Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 41-Jähriger schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Bei einer Auseinandersetzung vor einer Gemeinschaftsunterkunft an der Suhler Straße in der vergangenen Nacht wurde ein 41 Jahre alter Mann schwer verletzt. Offenbar wirkten zwei bislang unbekannte Täter nach vorausgegangener Streitigkeit gegen 00:45 Uhr gewaltsam auf den 41-Jährigen (nigerianisch) ein. Dieser erlitt schwere Gesichtsverletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Einer der Täter wird als etwa 45 bis 50 Jahre alt beschrieben. Er habe dunkle Haut. Die Ermittlungen zu den Tatabläufen und Hintergründen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0196848/2020) zu melden. (fr)

