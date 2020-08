Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 21-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Schwarzhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Morgen hat sich eine 21 Jahre alte Traktorfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Sängerplatz leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau war gegen 08.30 Uhr mit einem Gespann aus Traktor und Wasseranhänger in Richtung Ortszentrum unterwegs, als sie auf der abschüssigen Straße offenbar auf Grund eines technischen Defekts nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Baum und einer Pflanzmauer und kam schließlich neben der Straße zum Stehen. Die 21-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (fr)

