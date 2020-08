Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Arnstadt (ots)

Gestern Mittag gegen 11.30 Uhr wurde eine 73 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in der Stadtilmer Straße leicht verletzt. Die Frau war auf dem Gehweg der Stadtilmer Straße in östliche Richtung unterwegs, als sie offenbar von einem 85 Jahre alten Ford-Fahrer an einer Parkplatzausfahrt übersehen wurde. Es kam zur Kollision, wodurch die 73-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (fr)

