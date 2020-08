Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Garageneinbruch - Zeugen gesucht

Gamstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, gegen 17.00 Uhr, bis heute Morgen, gegen 07.30 Uhr, sind Unbekannte in eine Garage am Frienstedter Weg eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt und entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand zwei Motorradhelme der Marke O'neal in den Farben Rot und Schwarz, eine Kettensäge der Marke Stihl, eine Kabeltrommel und verschiedene Werkzeuge. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0196280/2020) zu melden. (fr)

