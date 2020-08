Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Ausbildungsstätte - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Im Zeitraum von Freitag, gegen 14:45 Uhr, bis heute, gegen 05:45 Uhr, sind Unbekannte in eine Ausbildungsstätte in der Straße Am Ehrenberg eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Keller des Gebäudes und brachen im weiteren Verlauf mehrere Türen im Gebäudeinneren auf. Sie entwendeten Getränkeflaschen sowie Süßwaren im Wert von über 200 Euro und konnten anschließend unerkannt flüchten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0195915/2020) zu melden. (fr)

