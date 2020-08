Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tankstellenmitarbeiter angegriffen

Ilmenau (ots)

Gestern in den frühen Morgenstunden hat ein 21 Jahre alter Mann einen Mitarbeiter einer Tankstelle an der Bücheloher Straße angegriffen. Der deutsche Staatsangehörige betrat die Tankstelle gegen 05.00 Uhr, beleidigte und bedrohte den Mann. Schließlich wirkte er im Tresenbereich offenbar gewaltsam auf den 48-Jährigen (deutsch) ein, sodass dieser leicht verletzt wurde und medizinisch versorgt werden musste. Beim Eintreffen der Polizeibeamten verhielt sich der alkoholisierte Tatverdächtige weiterhin aggressiv, unkooperativ und beleidigte die Einsatzkräfte. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. (fr)

